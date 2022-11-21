Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенегал — Нидерланды: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сенегал — Нидерланды: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, состоится матч первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Сенегала. Игра состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра матча Вилтона Сампайо прозвучит в 19:00 мск.

Стартовые составы команд:

Сенегал: Менди — Сабали, Кулибали, Сиссе, Диалло — Гейе, Куйяте, Менди — Сарр, Дьятта, Диа.

Нидерланды: Нопперт — Блинд, Аке, ван Дейк, де Лигт, Думфрис — де Йонг, Бергёйс, Гакпо — Бергвейн, Янссен.

Сборная Сенегала — главная команда Африки. Она зажжёт на ЧМ-2022! Сборная Сенегала — главная команда Африки. Она зажжёт на ЧМ-2022!
У сборной Нидерландов на ЧМ-2022 очень крутая сборная. И вот почему У сборной Нидерландов на ЧМ-2022 очень крутая сборная. И вот почему

Нидерланды и Сенегал выступают в группе А. Также в этом квартете играют Эквадор и Катар. Матч между ними завершился вчера, 20 ноября, со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской сборной.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре - в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Расписание матчей чемпионата мира по футболу - 2022
Новость по теме
Ван Дейк намерен надеть повязку в поддержку ЛГБТ, несмотря на запрет со стороны ФИФА

Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022