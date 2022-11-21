Сенегал — Нидерланды: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 21 ноября, состоится матч первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Сенегала. Игра состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра матча Вилтона Сампайо прозвучит в 19:00 мск.

Стартовые составы команд:

Сенегал: Менди — Сабали, Кулибали, Сиссе, Диалло — Гейе, Куйяте, Менди — Сарр, Дьятта, Диа.

Нидерланды: Нопперт — Блинд, Аке, ван Дейк, де Лигт, Думфрис — де Йонг, Бергёйс, Гакпо — Бергвейн, Янссен.

Нидерланды и Сенегал выступают в группе А. Также в этом квартете играют Эквадор и Катар. Матч между ними завершился вчера, 20 ноября, со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской сборной.

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