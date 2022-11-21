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Англия — Иран 6:2, результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ 21 ноября 2022 года

Сборная Англии разгромила Иран в матче ЧМ-2022 со счётом 6:2
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В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Англии встречалась с национальной командой Ирана. Игра прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась победой англичан со счётом 6:2.

На 35-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. На 43-й минуте форвард Букайо Сака упрочил преимущество английской команды в счёте. В компенсированное время первого тайма английский нападающий Рахим Стерлинг довёл счёт до разгромного. На 62-й минуте Сака оформил дубль. Через три минуты форвард Мехди Тареми сократил отставание сборной Ирана в счёте. На 71-й минуте нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд отправил в ворота иранцев пятый мяч. На 90-й минуте английский хавбек Джек Грилиш забил шестой гол в ворота соперника. В компенсированное время встречи Тареми оформил дубль, реализовав пенальти.

Сборная Англии набрала три очка и заняла первое место в турнирной таблице группы В ЧМ-2022. Иран (0) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются сборные США и Уэльса.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
21 ноября 2022, понедельник. 16:00 МСК
Англия
Окончен
6 : 2
Иран
1:0 Беллингем – 35'   2:0 Сака – 43'   3:0 Стерлинг – 45+1'   4:0 Сака – 62'   4:1 Тареми – 65'   5:1 Рашфорд – 71'   6:1 Грилиш – 90'   6:2 Тареми – 90+13' (пен)
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