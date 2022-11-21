Сака стал самым молодым англичанином, оформившим дубль в дебютной игре на чемпионате мира

Сегодня, 21 ноября, состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Англии и Ирана. По ходу матча полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака оформил дубль и стал самым молодым англичанином, сумевшим забить два гола на чемпионате мира, сообщает статистический портал Opta Sport. На данный момент футболисту 21 год и 77 дней.
Последним игроком, кто смог забить два гола в дебютной игре на мундиале в более молодом возрасте, был защитник сборной Германии Франц Беккенбауэр, который в 1966 году в возрасте 20 лет и 304 дней оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (5:0).
Матч между сборными Англии и Ирана завершился со счётом 6:2 в пользу подопечных Гарета Саутгейта. Следующую встречу команда «трёх львов» проведёт с США.
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