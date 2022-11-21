Иранец Мехди Тареми — автор самого позднего гола в основное время в истории ЧМ

Форвард сборной Ирана Мехди Тареми забил самый поздний гол в основное время в истории чемпионатов мира, сообщает портал Opta Sports. Нападающий реализовал пенальти в матче с Англией (2:6) на отметке 102 минуты и 30 секунд.

Отметим, что к первой половине встречи было добавлено 14 минут, а ко второй — 10, при этом в концовке компенсированного времени главный арбитр воспользовался VAR перед назначением пенальти, из-за чего команды в итоге провели на поле на четыре минуты больше.

Сборная Англии возглавила группу В, в которой также выступают США и Уэльс. Эти команды проведут очный матч сегодня, 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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