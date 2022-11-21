Семак — о мотивации игроков «Зенита»: это непросто, но чаще всего у нас получается

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал большое количество рекордов, установленных его командой в этом сезоне, а также рассказал о том, сложно ли постоянно поддерживать мотивацию своих футболистов.

«Рекорды? Это приятный бонус, который не имеет определяющего значения. Хорошо, когда команда добивается результатов, которые остаются в истории.

Тяжело ли поддерживать мотивацию игроков? Конечно, это сложно. Здесь нужна совокупность факторов. Чтобы был голод до побед, чтобы сохранялось стремление игроков показывать максимум своих возможностей и добиваться результата в каждом матче. Это непросто, но в большинстве случаев у нас получается», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.