«Постараемся порадовать болельщиков игрой». Семак — о матче «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей товарищеской встрече с сербской «Црвеной Звездой». Ранее команды уже встречались во время летнего межсезонья (2:1 в пользу «Зенита»).

«Цели на игру? Такие же, как и всегда, — ​выходить и стараться радовать своей игрой наших болельщиков. Плюс это хороший спарринг — ​мы сможем оставаться в игровом тонусе. Первый матч [с «Црвеной звездой»] сложился непросто, но игра была интересной, интенсивной. Мне кажется, такой ритм игры болельщикам нравится. Постараемся и в этом матче сыграть так же — ​динамично, активно.

Почему проводим контрольный матч во время паузы? Ребятам намного приятнее играть, чем просто тренироваться в течение длительного времени. Учитывая время проведения матча, нельзя сказать, что это планомерная подготовка к какому-то турниру — но можно посмотреть на наших игроков в сравнении с соперником, который выступает в еврокубках и показывает хороший европейский футбол», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Встреча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится завтра, 22 ноября, начало — в 20:00 мск.