«Постараемся порадовать болельщиков игрой». Семак — о матче «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей товарищеской встрече с сербской «Црвеной Звездой». Ранее команды уже встречались во время летнего межсезонья (2:1 в пользу «Зенита»).
«Цели на игру? Такие же, как и всегда, — выходить и стараться радовать своей игрой наших болельщиков. Плюс это хороший спарринг — мы сможем оставаться в игровом тонусе. Первый матч [с «Црвеной звездой»] сложился непросто, но игра была интересной, интенсивной. Мне кажется, такой ритм игры болельщикам нравится. Постараемся и в этом матче сыграть так же — динамично, активно.
Почему проводим контрольный матч во время паузы? Ребятам намного приятнее играть, чем просто тренироваться в течение длительного времени. Учитывая время проведения матча, нельзя сказать, что это планомерная подготовка к какому-то турниру — но можно посмотреть на наших игроков в сравнении с соперником, который выступает в еврокубках и показывает хороший европейский футбол», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».
Встреча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится завтра, 22 ноября, начало — в 20:00 мск.
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