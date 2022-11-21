Сака — о победе 6:2 в матче с Ираном: это просто потрясающе, я так горжусь сборной Англии

Нападающий сборной Англии Букайо Сака прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с национальной командой Ирана (6:2). Форвард стал автором дубля в этой встрече.



«Не могу описать это чувство. Это просто потрясающе, я так горжусь нами. Это действительно особенный день. Нам нужен был хороший старт, так как перед турниром мы не смогли показать себя в лучшем виде — но сейчас мы доказали, насколько хороши и на что способны. Через несколько дней, в матче с США, мы снова должны победить.



Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Ощущаю поддержку болельщиков, тренерского штаба и товарищей по команде. Сегодня я выложился на 100% и буду продолжать делать это всякий раз, когда буду надевать эту футболку», — приводит слова Сака BBC.

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