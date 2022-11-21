Уэйн Руни: поставлю Месси в старт, Кейна выпущу на замену, Роналду оставлю вне состава

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил на вопрос, как бы он использовал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна и португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, если бы они играли в одной команде.



«Я бы поставил Лионеля Месси в стартовый состав, Гарри Кейна выпустил бы на замену, а Роналду не использовал бы, потому что он мало играет за свой клуб в этом сезоне», — приводит слова Руни ESPN.



Ранее Криштиану Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором, помимо прочего, заявил, что Руни критикует его из-за того, что англичанин уже завершил карьеру, а Роналду продолжает играть на высочайшем уровне.

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