Уэйн Руни: поставлю Месси в старт, Кейна выпущу на замену, Роналду оставлю вне состава
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил на вопрос, как бы он использовал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна и португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, если бы они играли в одной команде.
«Я бы поставил Лионеля Месси в стартовый состав, Гарри Кейна выпустил бы на замену, а Роналду не использовал бы, потому что он мало играет за свой клуб в этом сезоне», — приводит слова Руни ESPN.
Ранее Криштиану Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором, помимо прочего, заявил, что Руни критикует его из-за того, что англичанин уже завершил карьеру, а Роналду продолжает играть на высочайшем уровне.
Руни был настоящим королём АПЛ! Чего он добился в лиге как игрок:
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