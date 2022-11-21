Месси: с возрастом я стал смотреть на вещи по-другому и придавать значение мелочам

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед матчей с Саудовской Аравией в рамках чемпионата мира рассказал о том, как с возрастом он стал иначе воспринимать игру в футбол и наслаждаться каждым моментом.

«Не знаю, самый ли это счастливый момент в моей карьере, но я чувствую себя очень хорошо. Этот чемпионат мира застал меня в другом возрасте, более зрелом. Я стараюсь в полной мере наслаждаться им и проживать его с большой интенсивностью.



Сегодня я думаю, что всё это нравится мне гораздо больше. Возраст заставляет по-другому смотреть на вещи и придавать значение мелким деталям, которых я раньше не замечал. Сегодня удовольствие от чего-либо превыше всего. Раньше я не думал об этом, мне просто нравилось играть. Матчи были каждые три дня, и у меня не было времени, чтобы насладиться этим в полной мере. Иногда многие вещи, которые мне пришлось испытать в своей жизни, оставались незамеченными. Сейчас стараюсь жить настоящим и получать удовольствие», — цитирует Месси издание Marca.

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