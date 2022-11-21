«Я сыт по горло». Тренер сборной Англии Саутгейт — о пропуске двух голов в матче с Ираном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с национальной командой Ирана (6:2).



«Я сыт этим по горло, честно. Конечно, мы должны быть рады, что выиграли с такой разницей и показывали хорошую игру. Однако команда вновь лишилась концентрации. Нужно быть стабильнее.



Первый тайм был сложным, с большим количеством пауз, но наши прессинг и движение были хороши. При этом мы не можем позволять себе пропускать два гола на этом этапе турнира, поэтому нужно исправляться в матче с США.



Нам дали 24 минуты дополнительного времени. Ошибки были следствием затягивания матча и счёта, который казался комфортным. Не хватило концентрации», — приводит слова Саутгейт BBC.