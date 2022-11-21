Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я сыт по горло». Тренер сборной Англии Саутгейт — о пропуске двух голов в матче с Ираном

«Я сыт по горло». Тренер сборной Англии Саутгейт — о пропуске двух голов в матче с Ираном
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с национальной командой Ирана (6:2).

«Я сыт этим по горло, честно. Конечно, мы должны быть рады, что выиграли с такой разницей и показывали хорошую игру. Однако команда вновь лишилась концентрации. Нужно быть стабильнее.

Первый тайм был сложным, с большим количеством пауз, но наши прессинг и движение были хороши. При этом мы не можем позволять себе пропускать два гола на этом этапе турнира, поэтому нужно исправляться в матче с США.

Нам дали 24 минуты дополнительного времени. Ошибки были следствием затягивания матча и счёта, который казался комфортным. Не хватило концентрации», — приводит слова Саутгейт BBC.

Первый матч Англии на ЧМ закончился унижением соперника. Это вообще уровень турнира?! Первый матч Англии на ЧМ закончился унижением соперника. Это вообще уровень турнира?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022