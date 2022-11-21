«Это позор». Защитник сборной Бельгии Мёнье — о запрете на радужную повязку на ЧМ-2022

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Тома Мёнье высказался о запрете ФИФА выходить на поле в радужных капитанских повязках в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 в Катаре.



«Мы хотели использовать эту повязку, обсуждали это между собой. В итоге пришлось отказаться от этой идеи. Это позор. Между местной и европейской культурой много различий, и мы должны это принять. Катар и ФИФА работают вместе, европейские федерации приняли это. Если бы мы хотели сделать что-то как следует, мы бы не приезжали в Катар, но сейчас уже слишком поздно.



Пришло время сосредоточиться на футболе. Мы служим примером и играем за свою страну. Мы хотели проявить инициативу, но наши действия могут привести к санкциям. Что нам остаётся сделать? Принять решение ФИФА. Мы приехали играть в футбол. Проведение ЧМ в Катаре обсуждалось долгое время, все знают о ситуации с правами человека в этой стране. Моментально ничего не изменится. Нужно двигаться дальше. Сыграем как можем», — приводит слова Мёнье L'Equipe.

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