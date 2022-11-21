«Это позор». Защитник сборной Бельгии Мёнье — о запрете на радужную повязку на ЧМ-2022

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Тома Мёнье высказался о запрете ФИФА выходить на поле в радужных капитанских повязках в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 в Катаре.
«Мы хотели использовать эту повязку, обсуждали это между собой. В итоге пришлось отказаться от этой идеи. Это позор. Между местной и европейской культурой много различий, и мы должны это принять. Катар и ФИФА работают вместе, европейские федерации приняли это. Если бы мы хотели сделать что-то как следует, мы бы не приезжали в Катар, но сейчас уже слишком поздно.
Пришло время сосредоточиться на футболе. Мы служим примером и играем за свою страну. Мы хотели проявить инициативу, но наши действия могут привести к санкциям. Что нам остаётся сделать? Принять решение ФИФА. Мы приехали играть в футбол. Проведение ЧМ в Катаре обсуждалось долгое время, все знают о ситуации с правами человека в этой стране. Моментально ничего не изменится. Нужно двигаться дальше. Сыграем как можем», — приводит слова Мёнье L'Equipe.
- 22 ноября 2022
-
01:45
-
01:37
-
01:28
-
01:23
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
22:02
-
21:54
-
21:51