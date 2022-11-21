Канчельскис: Бердыев сделал конфетку из «Рубина». Интересно посмотреть на него в «Сочи»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, согласно которой бывший тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить «Сочи».

«Курбан Бердыев — специалист высокого уровня. Он сделал конфетку из «Рубина». Интересно посмотреть на него в «Сочи», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

70-летний Бердыев в последний раз работал в рамках Российской Премьер-Лиги в 2019 году, когда во второй раз принял «Рубин» в качестве главного тренера команды. В июне 2022 года Бердыев стал главным тренером иранского клуба «Трактор».

«Сочи» после 17 туров российского чемпионата занимает девятое место турнирной таблицы, набрав 25 очков. Следующий матч команда проведёт завтра, 22 ноября, когда в рамках Фонбет Кубка России встретится с московским «Торпедо».