Источник: «Спартак» интересуется защитником сборной Чили

Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно планирует укрепить позицию левого защитника и связывался с чилийским защитником Габриэлем Суазо, который выступает за «Коло-Коло». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего футболиста истекает в конце этого года. Таким образом, в январе он станет свободным агентом.

За сборную Чили Габриэль Суазо провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями.

За «Коло-Коло» в текущем сезоне защитник провёл 26 матчей, в которых стал автором трёх голов и двух результативных передач.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги вторую позицию. У красно-белых 36 баллов — на шесть меньше, чем у лидирующего в чемпионате «Зенита».