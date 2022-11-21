Сенегал — Нидерланды: Шейку Куйяте получил травму и покинул поле на носилках

Сегодня, 21 ноября, проходит матч первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором встречаются сборные Нидерландов и Сенегала. Команды играют на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра матча Вилтона Сампайо прозвучал в 19:00 мск.

На 68-й минуте полузащитник сборной Сенегала Шейку Куйяте получил травму задней поверхности бедра. Какое-то время врачи пытались помочь футболисту, но в итоге его пришлось заменить. На 70-й минуте Куйяте унесли с поля на носилках, так как он не мог передвигаться самостоятельно. Вместо него на поле вышел Пап Гуй.

Нидерланды и Сенегал выступают в группе А. Также в этом квартете играют Эквадор и Катар. Матч между ними завершился вчера, 20 ноября, со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской сборной.

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