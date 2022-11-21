Тальяфико — о Месси: сможем рассказать внукам, что играли с лучшим футболистом в истории

Защитник «Лиона» и сборной Аргентины Николас Тальяфико в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Саудовской Аравией рассказал о влиянии нападающего Лионеля Месси на аргентинскую команду.



«Когда говоришь с ним, создаётся впечатление, что он простой футболист. Но когда видишь, что Месси делает с мячом, поражаешься. Мы сможем рассказать нашим внукам, что играли с лучшим футболистом в истории. Его простота помогает нам оставаться смиренными. Ему не нужны слова, он подаёт пример всей команде», — приводит слова Тальяфико L'Equipe.



Матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина — Саудовская Аравия состоится завтра, 22 ноября, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 13:00 мск.

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