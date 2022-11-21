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Сенегал — Нидерланды: Гакпо открыл счёт и вывел оранжевых вперёд на 84-й минуте

Сенегал — Нидерланды: Гакпо открыл счёт и вывел оранжевых вперёд на 84-й минуте
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Сегодня, 21 ноября, проходит матч первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором встречаются сборные Нидерландов и Сенегала. Команды играют на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра матча Вилтона Сампайо прозвучал в 19:00 мск.

Ближе к концу встречи оранжевые устроили затяжную атаку у ворота Сенегала. На 85-й минуте Френки де Йонг с левого фланга навесил в штрафную площадь, где атакующий полузащитник Коди Гакпо успешно переиграл соперников в воздухе и отправил мяч в ворота — 1:0.

Нидерланды и Сенегал выступают в группе А. Также в этом квартете играют Эквадор и Катар. Матч между ними завершился вчера, 20 ноября, со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской сборной.

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