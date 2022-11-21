Нидерланды вырвали победу у Сенегала в концовке матча ЧМ-2022

Сегодня, 21 ноября, состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Сенегала. Команды сыграли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра матча Вилтона Сампайо прозвучал в 19:00 по московскому времени.



Первый тайм прошёл в обоюдоострой борьбе. У обеих команды были опасные моменты, но забить гол никому не удалось. Больше всего шансов для взятия ворот было у полузащитника оранжевых Френки де Йонга, который на углу штрафной имел возможность нанести удар и поразить ворота Эдуарда Менди, но завозился и в итоге потерял мяч.



Во второй тайме моментов практически не было. Сборная Сенегала по ходу встречи была вынуждена заменить игроков из-за полученных травм – сначала с поля ушёл Абду Диалло, а затем на носилках унесли Шейку Куйяте. Несмотря на отсутствие моментов, на 84-й минуте Нидерланды всё-таки сумели открыть счёт: Френки де Йонг сделал навес в штрафную, где Коди Гакпо уверенно в воздухе переправил мяч в ворота. На 90+9-й минуте Дави Клаасен на добивании после сейва Эдуарда Менди забил ещё один мяч и установил итоговый счёт встречи — 2:0 в пользу Нидерландов.