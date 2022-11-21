США — Уэльс: стартовые составы на матч чемпионата мира

Сегодня, 21 ноября, состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре – сыграют сборные США и Уэльса. Игра пройдёт в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток главного арбитра Абдулрахмана Аль-Джассима прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Команды огласили стартовые составы.



США: Тёрнер, Дест, Циммерман, Рим, Робинсон, Муса, Адамс, Маккенни, Пулишич, Уэа, Сарджент.



Уэльс: Хеннесси, Б. Дэвис, Родон, Мефам, К. Робертс, Ампаду, Рэмси, Н. Уильямс, Бэйл, Уилсон, Джеймс.



В первом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу.



Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.