США — Уэльс: стартовые составы на матч чемпионата мира
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Сегодня, 21 ноября, состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре – сыграют сборные США и Уэльса. Игра пройдёт в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток главного арбитра Абдулрахмана Аль-Джассима прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Команды огласили стартовые составы.
США: Тёрнер, Дест, Циммерман, Рим, Робинсон, Муса, Адамс, Маккенни, Пулишич, Уэа, Сарджент.
Уэльс: Хеннесси, Б. Дэвис, Родон, Мефам, К. Робертс, Ампаду, Рэмси, Н. Уильямс, Бэйл, Уилсон, Джеймс.
В первом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу.
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