Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

США — Уэльс: стартовые составы на матч чемпионата мира

США — Уэльс: стартовые составы на матч чемпионата мира
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре – сыграют сборные США и Уэльса. Игра пройдёт в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток главного арбитра Абдулрахмана Аль-Джассима прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Команды огласили стартовые составы.

США: Тёрнер, Дест, Циммерман, Рим, Робинсон, Муса, Адамс, Маккенни, Пулишич, Уэа, Сарджент.

Уэльс: Хеннесси, Б. Дэвис, Родон, Мефам, К. Робертс, Ампаду, Рэмси, Н. Уильямс, Бэйл, Уилсон, Джеймс.

В первом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Календарь ЧМ-2022
Турнирная таблица ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022