Пьерлуиджи Коллина прокомментировал большое количество экстра-минут в матчах ЧМ-2022

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил, почему по ходу матчей на чемпионате мира в Катаре будет добавлено много компенсированных минут времени по окончанию таймов.

«Мы просили всех не удивляться, если они увидят, как четвёртый судья поднимает табло с большим числом, будь там шесть, семь или восемь минут.

Если вы хотите больше именно игрового времени, то должны быть готовы к таким дополнительным минутам. Представьте себе матч с тремя забитыми голами. Празднование обычно длится одну-полторы минуты, поэтому при трёх забитых мячах вы теряете пять-шесть минут. Что мы хотим сделать, так это точно рассчитать добавленное время в конце каждого тайма», — приводит слова Коллины Football Italia.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.