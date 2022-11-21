Пьерлуиджи Коллина прокомментировал большое количество экстра-минут в матчах ЧМ-2022

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил, почему по ходу матчей на чемпионате мира в Катаре будет добавлено много компенсированных минут времени по окончанию таймов.
«Мы просили всех не удивляться, если они увидят, как четвёртый судья поднимает табло с большим числом, будь там шесть, семь или восемь минут.
Если вы хотите больше именно игрового времени, то должны быть готовы к таким дополнительным минутам. Представьте себе матч с тремя забитыми голами. Празднование обычно длится одну-полторы минуты, поэтому при трёх забитых мячах вы теряете пять-шесть минут. Что мы хотим сделать, так это точно рассчитать добавленное время в конце каждого тайма», — приводит слова Коллины Football Italia.
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