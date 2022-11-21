Гакпо — о победе в матче с Сенегалом: сборная Нидерландов может играть гораздо лучше

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Сенегалом (2:0). Форвард открыл счёт в этой встрече.



«Мы получили положительные эмоции. Мы долго искали хорошие моменты — и здорово, что сумели их найти. Конечно, приятно забить гол. Я видел, как Френки де Йонг хорошо открылся, и понял, что должен ускориться. В такие моменты понимаешь: если сможешь ударить по мячу сейчас, вратарь, скорее всего, совершит ошибку.



Безусловно, нам есть над чем задуматься. Мы недостаточно остро действовали с мячом. Можем играть гораздо лучше. Сложилось ощущение, что нам комфортно, когда Сенегал владеет мячом. Мы должны должным образом проанализировать всё и продемонстрировать лучшую игру в матче с Эквадором», — приводит слова Гакпо NOS.nl.

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