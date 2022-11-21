«Пускай назовут имена». Карпин ответил агентам на обвинения по выбору состава сборной
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на обвинения в предвзятости выбора состава национальной команды.
«Имена есть? Пускай называют имена, тогда можно о чём-то говорить. Вы сами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в сборную. Игроки «Ростова»? Кто именно не заслуживал? Или, наоборот, кого именно я должен был вызвать? Почему вы не спрашиваете у них? Вы же журналисты – пускай они договаривают, раз начали. Почему мы должны гадать? Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду. Сафонов занимается делами Тюкавина? Ок, он играет в основе «Динамо», чтобы мы его вызывали? Нет, не играет. Какие ко мне вопросы?», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
02:03
-
01:45
-
01:37
-
01:28
-
01:23
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
22:02
-
21:54
Партнерский контент