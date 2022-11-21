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«Пускай назовут имена». Карпин ответил агентам на обвинения по выбору состава сборной

«Пускай назовут имена». Карпин ответил агентам на обвинения по выбору состава сборной
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на обвинения в предвзятости выбора состава национальной команды.

«Имена есть? Пускай называют имена, тогда можно о чём-то говорить. Вы сами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в сборную. Игроки «Ростова»? Кто именно не заслуживал? Или, наоборот, кого именно я должен был вызвать? Почему вы не спрашиваете у них? Вы же журналисты – пускай они договаривают, раз начали. Почему мы должны гадать? Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду. Сафонов занимается делами Тюкавина? Ок, он играет в основе «Динамо», чтобы мы его вызывали? Нет, не играет. Какие ко мне вопросы?», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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