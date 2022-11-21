Форвард Нидерландов Янссен: Промес? Сейчас не время говорить о Квинси

Нападающий сборной Нидерландов Винсент Янссен прокомментировал победу его команды над Сенегалом (2:0) в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, а также отказался отвечать на вопрос о форварде московского «Спартака» Квинсе Промесе, который не попал в состав оранжевых на мундиаль.
«Всегда сложно играть в первой встрече на таком турнире. До первого гола было действительно тяжело.
Промес? Не время говорить о нём. Мы выиграли первый матч, и это самое важное. Он лучший бомбардир в России и мог бы нам помочь? Мне действительно нечего больше сказать по поводу Квинси», — сказал Янссен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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