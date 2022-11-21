Карпин: Бердыев приходит в «Сочи»? При мне Кафанов никогда и никуда из «Ростова» не уйдёт

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможном уходе тренера Виталия Кафанова из ростовской команды в случае назначения Курбана Бердыева в «Сочи».

«Уйдёт ли Кафанов, если Бердыева назначат в «Сочи»? Я знаю, что при мне Виталич никуда из «Ростова» не уйдёт. Никуда и никогда», — сказал Карпин в беседе с Григорием Телингатером.

Напомним, Бердыев в последний раз работал в рамках Российской Премьер-Лиги в 2019 году, когда во второй раз принял «Рубин» в качестве главного тренера команды. В июне 2022 года Бердыев стал главным тренером иранского клуба «Трактор». «Сочи» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 25 очков.