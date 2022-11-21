Игрок Нидерландов Бергвейн: Промес — король России. Он бы помог нам на ЧМ

Полузащитник сборной Нидерландов Стивен Бергвейн охарактеризовал атакующего хавбека «Спартака» Квинси Промеса, который не вызван в национальную сборную на чемпионат мира.

«Если бы Промес был здесь, он бы нам помог. Он фантастический игрок. Но мы все знаем тяжёлую ситуацию, в которую он попал. Я слежу за ним в России, общаюсь каждую неделю. Он король России! Мы обсуждаем жизнь — больше ничего», — передаёт слова Бергвейна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Нидерланды обыграли сборную Сенегала со счётом 2:0 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме Форвард Нидерландов Янссен: Промес? Сейчас не время говорить о Квинси

Промес побывал на тренировке детского «Спартака»: