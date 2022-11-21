Игрок Нидерландов Бергвейн: Промес — король России. Он бы помог нам на ЧМ
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Полузащитник сборной Нидерландов Стивен Бергвейн охарактеризовал атакующего хавбека «Спартака» Квинси Промеса, который не вызван в национальную сборную на чемпионат мира.
«Если бы Промес был здесь, он бы нам помог. Он фантастический игрок. Но мы все знаем тяжёлую ситуацию, в которую он попал. Я слежу за ним в России, общаюсь каждую неделю. Он король России! Мы обсуждаем жизнь — больше ничего», — передаёт слова Бергвейна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Нидерланды обыграли сборную Сенегала со счётом 2:0 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.
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Промес побывал на тренировке детского «Спартака»:
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