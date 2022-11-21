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Полузащитник Германии Мусиала: всегда хотел играть за сборную Англии

Полузащитник Германии Мусиала: всегда хотел играть за сборную Англии
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала высказался о сборной Англии, а также рассказал, чем английская молодёжная школа футбола отличается от немецкой.

«Англия обладает огромным потенциалом. Все игроки сборной могут обыграть один в один. Конечно, я надеюсь, что у них всё будет хорошо, потому что какое-то время эта команда была частью моей жизни. Я всегда хотел играть за Англию. Когда был маленьким, я не красил лицо [в цвета английского флага], но, играя за молодёжные сборные, я, конечно, болел за «трёх львов».

В молодёжных командах Англии вы учитесь другим вещам, нежели в Германии, там была другая среда. Англичане при