Полузащитник Германии Мусиала: всегда хотел играть за сборную Англии

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала высказался о сборной Англии, а также рассказал, чем английская молодёжная школа футбола отличается от немецкой.
«Англия обладает огромным потенциалом. Все игроки сборной могут обыграть один в один. Конечно, я надеюсь, что у них всё будет хорошо, потому что какое-то время эта команда была частью моей жизни. Я всегда хотел играть за Англию. Когда был маленьким, я не красил лицо [в цвета английского флага], но, играя за молодёжные сборные, я, конечно, болел за «трёх львов».
В молодёжных командах Англии вы учитесь другим вещам, нежели в Германии, там была другая среда. Англичане придают большое значение индивидуальной технике и игре один в один. Девизом того времени было играть со свободой. Это то, что вдохновляло меня и останется со мной на всю мою футбольную жизнь», — приводит слова Мусиалы издание The Sun.
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Болельщики сборной Англии распеваются в очереди на стадион:
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