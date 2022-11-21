Рафинья — о сборной Бразилии на ЧМ: мы подготовили десять танцев для празднования голов

Вингер сборной Бразилии Рафинья в преддверии матча первого тура группового этапа чемпионата мира с Сербией, который состоится 24 ноября, рассказал о том, что в составе его команды уже подготовили десять танцев для празднования забитых мячей на турнире в Катаре. Также футболист отказался комментировал закрытую от журналистов тренировку, который провёл наставник «селесао».

«У нас уже есть около десяти танцев, подготовленных для каждого гола (улыбается). Это не для конкретных игроков. Есть танец под первый гол, второй, третий… и так до десятого. Что будет, если забьём больше десяти голов? Тогда нам придётся импровизировать.

Почему провели закрытую тренировку? Если тренер (Тите) закрыл нас от прессы, то я ничего не могу вам сказать. Вы (журналисты) пытаетесь навлечь на меня неприятности. Я предоставлю поработать вашему воображению», — приводит слова Рафиньи издание Mundo Deportivo.

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