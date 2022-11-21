США — Уэльс: Тимоти Веа вывел американцев вперёд

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре – играют сборные США и Уэльса. На 36-й минуте Тимоти Веа вывел американцев вперёд.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу. В составе победителей дублем отметился Букайо Сака. Также ворота иранцев поразили Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд и Джек Грилиш. Оба мяча Ирана на счету форварда Мехди Тареми.



Во 2-м туре группового раунда сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.

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