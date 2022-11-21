Гарет Саутгейт рассказал о физическом состоянии Гарри Кейна после матча с Ираном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о физическом состоянии форварда Гарри Кейна. В начале второго тайма матча с Ираном (6:2) Кейн получил удар по ногам и некоторое время лежал на газоне. После этого форвард отыграл ещё 25 минут, а затем был заменён.
«Я думаю, что с Гарри всё в порядке. Это был довольно грубый подкат, но он продолжил игру. Мы заменили его, потому что чувствовали, что это тот момент, когда можно себе это позволить», — приводит слова Саутгейта Mirror.
Кейн по итогам матча не нанёс ни одного удара в створ соперника, но стал автором двух голевых передач.
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Болельщики сборной Англии распеваются в очереди на стадион:
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