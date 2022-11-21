Хавбек сборной Германии Мусиала: сравнение с Месси — это невероятная честь
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Японией высказался о сравнении с аргентинским нападающим Лионелем Месси, а также поделился мнением о перспективах немецкой сборной в турнире.
«Сравнение с Месси — это невероятная честь. Он всю жизнь играл на высочайшем уровне. Очень сложно сравнивать себя с Месси. Я хочу сосредоточиться на себе и на том, что могу сделать лучше как Джамал.
У нас есть то качество, которое может позволить очень далеко зайти в этом турнире. Мы будем играть, держа в голове, что можем стать чемпионами мира. Мы все готовы приступить к турниру, не можем этого дождаться», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany.
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