Хавбек сборной Германии Мусиала: сравнение с Месси — это невероятная честь

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Японией высказался о сравнении с аргентинским нападающим Лионелем Месси, а также поделился мнением о перспективах немецкой сборной в турнире.



«Сравнение с Месси — это невероятная честь. Он всю жизнь играл на высочайшем уровне. Очень сложно сравнивать себя с Месси. Я хочу сосредоточиться на себе и на том, что могу сделать лучше как Джамал.



У нас есть то качество, которое может позволить очень далеко зайти в этом турнире. Мы будем играть, держа в голове, что можем стать чемпионами мира. Мы все готовы приступить к турниру, не можем этого дождаться», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany.