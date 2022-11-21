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Рафаэль Варан готов сыграть в матче ЧМ-2022 Франция — Австралия

Рафаэль Варан готов сыграть в матче ЧМ-2022 Франция — Австралия
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан сможет выступить в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Австралии.

«Рафаэль Варан в порядке. Он в форме и готов к первому матчу Франции на турнире», — приводит слова Дешама Eurosport.fr.

Напомним, Варан получил травму бедра 22 октября в матче с «Челси». В борьбе за мяч с нападающим синих Пьер-Эмериком Обамеянгом француз неудачно пошёл в подкат, в результате чего получил повреждение.

Матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Франция — Австралия состоится завтра, 22 ноября, на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками команд по группе D являются сборные Дании и Туниса.

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