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Кин осудил Кейна и Бэйла за отказ от радужных капитанских повязок на матчах ЧМ-2022

Кин осудил Кейна и Бэйла за отказ от радужных капитанских повязок на матчах ЧМ-2022
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал решение нападающего сборной Англии Гарри Кейна и капитана национальной команды Уэльса Гарета Бэйла отказаться от радужных повязок на матчах ЧМ-2022 из-за запрета ФИФА.

«Можно было надеть повязку в первом матче и понести наказание. Это было бы отличным заявлением. Получите жёлтую карточку и двигайтесь дальше. На второй матч вы её уже не наденете, потому что не хотите отстранения. Англия и Уэльс должны были придерживаться своих принципов и довести дело до конца. Думаю, они допустили большую ошибку», — приводит слова Кина ITV.com.

Напомним, судьи матчей чемпионата мира имеют право показать капитанам национальных команд жёлтую карточку до стартового свистка в случае, если футболисты выйдут на поле с радужными повязками.

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