Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 21 ноября, турнирная таблица

21 ноября состоялись матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, которых встречались национальные команды из групп А и В. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.



Группа А

Сенегал – Нидерланды – 0:2.

Группа В

Англия – Иран – 6:2.

США – Уэльс – 1:1.

Нидерланды после победы в матче с Сенегалом набрали три очка и заняли второе место в турнирной таблице группы А. Сенегал (0) — на третьей строчке. Соперниками команд по группе являются сборные Эквадора (3) и Катара (0).



Лидером группы В после 1-го тура является сборная Англии, набравшая три очка. Национальная команда США (1) занимает вторую строчку, Уэльс (1) — на третьем месте. Замыкает квартет Иран (0).