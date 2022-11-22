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Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 21 ноября, турнирная таблица

Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 21 ноября, турнирная таблица
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21 ноября состоялись матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, которых встречались национальные команды из групп А и В. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.

Группа А

  • Сенегал – Нидерланды – 0:2.

Группа В

  • Англия – Иран – 6:2.
  • США – Уэльс – 1:1.

Нидерланды после победы в матче с Сенегалом набрали три очка и заняли второе место в турнирной таблице группы А. Сенегал (0) — на третьей строчке. Соперниками команд по группе являются сборные Эквадора (3) и Катара (0).

Лидером группы В после 1-го тура является сборная Англии, набравшая три очка. Национальная команда США (1) занимает вторую строчку, Уэльс (1) — на третьем месте. Замыкает квартет Иран (0).

Турнирная таблица ЧМ-2022
Расписание матчей ЧМ-2022
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