Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 21 ноября, турнирная таблица
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21 ноября состоялись матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, которых встречались национальные команды из групп А и В. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.
Группа А
- Сенегал – Нидерланды – 0:2.
Группа В
- Англия – Иран – 6:2.
- США – Уэльс – 1:1.
Нидерланды после победы в матче с Сенегалом набрали три очка и заняли второе место в турнирной таблице группы А. Сенегал (0) — на третьей строчке. Соперниками команд по группе являются сборные Эквадора (3) и Катара (0).
Лидером группы В после 1-го тура является сборная Англии, набравшая три очка. Национальная команда США (1) занимает вторую строчку, Уэльс (1) — на третьем месте. Замыкает квартет Иран (0).
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- 22 ноября 2022
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- 21 ноября 2022
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