Игорь Колыванов назвал команды, которые могут преподнести сюрприз на ЧМ-2022

Бывший тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов поделился мнением, кто из национальных команд способен преподнести сюрприз на чемпионате мира в Катаре.

«На первенствах планеты редко случаются настоящие сюрпризы. Возможно, кому-то удастся добраться до четвертьфинала. Тот же Эквадор вполне тянет на звание тёмной лошадки. Но пока я не вижу новой команды, которая способна претендовать на что-то серьёзное. Посмотрим, как проявит себя Сенегал, попавший в одну группу с Нидерландами», — приводит слова Колыванова издание RT.

Сборная Эквадора провела свой матч 20 ноября, когда обыграла хозяйку турнира, команду Катара, со счётом 2:0. Сенегал также провёл встречу в рамках группового этапа, которая состоялась вчера, 21 ноября. Африканская сборная уступила Нидерландам со счётом 0:2.

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