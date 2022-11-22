Сборная США продлила безвыигрышную серию с командами Европы на ЧМ до 10 игр

Вчера, 21 ноября, состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборные США и Уэльса сыграли первую ничью турнира — 1:1. Таким образом, безвыигрышная серия американцев с европейскими национальными командами на финальных этапах мундиаля продлилась до 10 матчей, сообщает статистический портал Opta Sport.
Всего сборная США пять раз играла вничью и пять раз уступала в матчах с командами Европы, а последний раз победила в 2002 году, когда был одержан верх над Португалией (3:2). Также команда пропускает от европейцев на протяжении 18 встреч. Последний сухой матч американцев датируется 1950 годом, когда сборная Англии была обыграна со счётом 1:0.
Уэльс и США выступают на чемпионате мира в группе В. Вместе с ними в квартете также находятся сборные Англии и Ирана, которые уже сыграли свой матч — победу одержали подопечные Гарета Саутгейта со счётом 6:2.
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