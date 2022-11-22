Вирджил ван Дейк объяснил, почему не надел радужную повязку на матч с Сенегалом

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк объяснил, почему не стал надевать капитанскую повязку OneLove в поддержку движения ЛГБТ на матч чемпионата мира с Сенегалом (2:0). Ранее футболист заявил, что проигнорирует запрет ФИФА и будет использовать радужный аксессуар.
«Я – тот игрок, которого никто не хочет видеть «висящим» на жёлтой карточке. Я поддерживаю политическое заявление, но я в первую очередь футболист. Я хочу играть на этом турнире», — приводит слова защитника ESPN.
Победу Нидерландам принесли голы Коди Гакпо и Дави Классена в концовке матча. В группе А состоялись оба матча первого тура, вчера, 20 ноября, в матче открытия чемпионата мира Эквадор обыграл Катар (2:0).
Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Самый необычный стадион в истории мундиалей — «974»:
- 22 ноября 2022
-
02:04
-
02:03
-
01:45
-
01:37
-
01:28
-
01:23
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
22:02