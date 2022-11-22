Вирджил ван Дейк объяснил, почему не надел радужную повязку на матч с Сенегалом

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк объяснил, почему не стал надевать капитанскую повязку OneLove в поддержку движения ЛГБТ на матч чемпионата мира с Сенегалом (2:0). Ранее футболист заявил, что проигнорирует запрет ФИФА и будет использовать радужный аксессуар.



«Я – тот игрок, которого никто не хочет видеть «висящим» на жёлтой карточке. Я поддерживаю политическое заявление, но я в первую очередь футболист. Я хочу играть на этом турнире», — приводит слова защитника ESPN.



Победу Нидерландам принесли голы Коди Гакпо и Дави Классена в концовке матча. В группе А состоялись оба матча первого тура, вчера, 20 ноября, в матче открытия чемпионата мира Эквадор обыграл Катар (2:0).

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