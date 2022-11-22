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Звезда «Челси» Пернилле Хардер выбыла на неопредёленный срок после операции на колене

Звезда «Челси» Пернилле Хардер выбыла на неопредёленный срок после операции на колене
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Нападающая «Челси» и сборной Дании Пернилле Хардер перенесла операцию в связи с травмой подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, футболистка получила повреждение в матче с женской командой Швейцарии (2:1), который состоялся во время международного перерыва. Хардер вернулась в расположение «Челси» и прошла медицинский осмотр, в ходе которого у неё была выявлена травма. Ожидается, что восстановление нападающей после операции займёт значительный период.

«Когда происходит нечто подобное, это не приносит радости, но я готова усердно работать и принять этот вызов. Неважно, насколько тяжела травма, я использую её как возможность вернуться в лучшем состоянии. Я очень мотивирована», — написала Хардер на своей странице в соцсетях.

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