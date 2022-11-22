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Нападающий США Тимоти Веа поделился эмоциями от дебютного гола на чемпионате мира

Нападающий США Тимоти Веа поделился эмоциями от дебютного гола на чемпионате мира
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Нападающий сборной США Тимоти Веа рассказал, что с детства мечтал забить на чемпионате мира. Форвард отличился в матче со сборной Уэльса (1:1).

«Это крутое чувство. С самого детства ты мечтаешь, чтобы забить на чемпионате мира. Это мечта, которая становится реальностью. Я счастлив помочь команде, забить гол и проживать все эти чувства прямо сейчас. Даже перед тем, как забил, я много думал, каким будет этот момент. Но если бы мы победили, чувства были бы намного слаще.

Написал ли мне уже отец? Понятия не имею. Он был с моей мамой и семьёй. Мы обязательно поговорим с ним позже.

Пас Пулишича — конфетка? Играть с Кристианом потрясающе. С годами мы обрели связь. Как только один из нас получает мяч, другой оказывается рядом. Кристиан очень креативный игрок, тебе остаётся просто бежать и быть точным в завершении.

Мы молодая команда и двигаемся шаг за шагом. На следующую игру с Англией мы смотрим с позитивом. Будем тренироваться и фокусироваться только на игре.

Вторая половина матча с Уэльсом была намного тяжелее. Но это футбол, всегда бывают взлёты и падения. Как команда мы должны собраться и понять, что нужно исправить, чтобы доминировать на поле все 90 минут», — передаёт слова Веа корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В следующем матче на чемпионате мира национальная команда США встретится с Англией. Матч состоится 25 ноября, начало – в 22:00 мск.

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