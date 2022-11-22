Гарет Бэйл забил первый гол сборной Уэльса на чемпионате мира с 1958 года

Нападающий Гарет Бэйл забил первый гол сборной Уэльса на чемпионате мира с 1958 года. Форвард отличился в матче первого тура с национальной командой США.

Встреча прошла в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али» и завершилась со счётом 1:1. Валлийцы не участвовали в финальных турнирах чемпионата мира с 1958 года.

В другом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу.

Во втором туре группового этапа сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В турнире участвуют 32 команды.

Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.

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