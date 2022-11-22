Камавинга рассказал о состоянии Бензема после травмы

Полузащитник французской сборной Эдуардо Камавинга перед матчем с Австралией рассказал, что его партнёр по сборной и клубу Карим Бензема был «раздосадован» тем, что он не сыграет на чемпионате мира.



«Я не видел, как он уходил с тренировки. Это было во время матча. Потом он пошёл на анализы, но было уже поздно, и мы все легли спать. Услышали новость на следующее утро. Это больно, но наша цель не меняется. У нас очень скоро матч, и если мы не сосредоточимся на нём, нам может быть сложно.



Поздно вечером мы знали, что он не будет играть — но он не мог сказать нам это сам, потому что ушёл рано утром. После этого я отправил ему сообщение. Он был раздосадован тем, что пропустит соревнование. Это удар, но у нас много хороших футболистов, и мы будем бороться за всех тех, у кого не было возможности сыграть», — приводит слова Камавинга L’Équipe.



Напомним, сборная Франции проведёт свой первый матч на чемпионате мира со сборной Австралии cегодня, 22 ноября. Игра начнётся в 22:00 мск.

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