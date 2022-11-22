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Гарет Бэйл оценил результат матча сборной Уэльса с США на ЧМ-2022

Гарет Бэйл оценил результат матча сборной Уэльса с США на ЧМ-2022
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Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал матч 1-го тура чемпионата мира по футболу со сборной США (1:1).

«Честно говоря, первый тайм был не очень удачным. Они играли действительно хорошо, а мы — плохо. Но отличная речь главного тренера в перерыве поменяла ситуацию. Ребята вышли сражаться и изменили ход игры, проявили характер, как и на Евро. Теперь мы идём дальше. Сомневался ли я по поводу исполнения пенальти? Никаких сомнений не было. Чувствовал, что должен был сделать шаг вперёд — и сделал это. Очень рад, что забил. Во втором тайме наша игра была фантастической, так что у нас есть большая уверенность. Мы должны бороться за свою страну, как всегда. Мы продолжаем наш путь», — приводит слова Бэйла официальный сайт ФИФА.

Во втором туре группового этапа сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.

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