Бывший судья Вилков выступил против ЛГБТ-повязок на ЧМ-2022

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков выступил против ЛГБТ-повязок для капитанов сборных на чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Повязка, её цвет и всё, что на ней написано, строго регламентируются. Соответственно, если ФИФА решит, что капитан не должен выходить с такой повязкой, то судьи просто не выпустят его на поле. А жёлтую за что ему дадут? В правилах нет такого, что за нарушение цвета капитанской повязки будет вынесена жёлтая карточка. У арбитра нет оснований наказывать его предупреждением. Только судья решает, предъявлять жёлтую или нет — никакие руководители ФИФА не могут это сделать.
Сам я, конечно, против всей этой пропаганды ЛГБТ и всего остального. Люди приходят на стадион смотреть на футбол, а не смотреть на какие-то разноцветные штуки на рукавах футболистов. У них и так достаточно понтов – то причёски, то бутсы. В первом матче ЧМ-2022 кайфа от футбола мы не получили», — приводит слова Вилкова Metaratings.
Ранее ФИФА запретила нападающему сборной Англии Гарри Кейну носить капитанскую повязку One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Болельщики сборной Ирана с протестным флагом на ЧМ-2022:
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