Агент Талаев дал комментарий о будущем Сычевого

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, поделился мнением о стоимости футболиста, а также рассказал о его будущем.
«Пока ситуация с «Црвеной» никак не развивается. Они же не будут каждый день присылать бумаги.
Других вариантов за это время не появилось? Не хочу отвечать на этот вопрос. Сычевой только что переподписал контракт с «Оренбургом». Понятно, что интерес к нему есть — но пока он игрок «Оренбурга» и подписал новый контракт, потому что хочет играть за команду.
Считаю, что € 2,5 млн за Сычевого — слишком мало. Он стоит гораздо больше, но это моё мнение. Вову всё устраивает в «Оренбурге». Просто так он бы не продлил контракт. Не потянет цену «Црвена» — значит, потянет кто-нибудь другой», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что 26-летним нападающим интересуется сербская «Црвена Звезда». Сам Сычевой стал одним из открытий первой части сезона чемпионата России. В 17 турах он забил 14 голов и возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.
- 22 ноября 2022
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