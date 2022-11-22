Самедов прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Переход в Азию — очень тяжёлый вопрос. Конечно, Европа есть Европа, но я не знаю, что нас ждёт в будущем. Сложно сказать. Азия – сильный регион, там очень много сильных сборных. Понятно, что это не европейский уровень, где намного больше команд высокого уровня, но Азия — тоже хороший регион. Там не будет просто, если, конечно, такой вариант вообще возможен», — приводит слова Самедова Metaratings.
Ранее сборная России была отстранена от участия в официальных матчах под эгидами ФИФА и УЕФА. В 2022 году команда под руководством Карпина сыграла товарищеские матчи с тремя сборными из Азиатской конфедерации футбола — Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- 22 ноября 2022
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