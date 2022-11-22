Погребняк назвал Англию одним из фаворитов ЧМ-2022

Бывший форвард «Фулхэма» и «Рединга» Павел Погребняк прокомментировал победу сборной Англии над иранцами (6:2) в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.



«Для первого тура игра Англии — украшение чемпионата мира. Мне нравится много сборных, но предпочтение отдаю англичанам. Волевая игра с хорошими исполнителями. Даёт нам много бомбардиров после этого тура. Больше всего удивили 24 минуты добавленного времени.



Да, Англия — один из фаворитов, но после первого тура я бы не стал делать далеко идущие выводы, потому что главные матчи у них впереди. США и Уэльс — сборные другого уровня», — приводит слова Погребняка Sport24.



Напомним, летом этого года экс-футболист «Зенита» и «Спартака» решил завершить свою профессиональную карьеру.

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