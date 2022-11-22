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В сборной Бельгии отреагировали на требование ФИФА изменить выездную форму команды на ЧМ

В сборной Бельгии отреагировали на требование ФИФА изменить выездную форму команды на ЧМ
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Генеральный директор бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт прокомментировал требование ФИФА изменить выездную форму национальной команды.

«Слово «любовь» должно исчезнуть. Это печально, но ФИФА не оставляет нам выбора. Остальная экипировка остаётся без изменений», — приводит слова Боссарта Sports.Yahoo со ссылкой на Nieuwsblad.

Ранее сообщалось, что ФИФА вынуждает национальную команду Бельгии изменить дизайн выездной формы на чемпионате мира по футболу в Катаре из-за того, что на ней видны радужные цвета, а также надпись LOVE на обратной стороне.

До этого ФИФА запретила нападающему сборной Англии Гарри Кейну носить капитанскую повязку OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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