Смородская – об акции сборной Англии BLM: они свободная страна. Как считают, так и делают

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о решении сборной Англии встать на колено перед матчем первого тура чемпионата мира со сборной Ирана. Это был жест в поддержку Black Lives Matter (BLM).
«Англичане так считают, раз встают на колено. Они присоединились к этому движению. Англия — свободная страна. Как считают, так и делают. Что касается капитанской повязки ЛГБТ, то я не знаю, как к этому относиться», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
Ранее ФИФА запретила нападающему сборной Англии Гарри Кейну носить капитанскую повязку OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Сам матч завершился разгромной победой сборной Англии со счётом 6:2. В следующем матче сборной Англии предстоит встретиться с США. Матч состоится 25 ноября.
Болельщики сборной Ирана с протестным флагом на ЧМ-2022.
Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 22 ноября 2022
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:56
-
19:54
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:55