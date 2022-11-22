Смородская – об акции сборной Англии BLM: они свободная страна. Как считают, так и делают

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о решении сборной Англии встать на колено перед матчем первого тура чемпионата мира со сборной Ирана. Это был жест в поддержку Black Lives Matter (BLM).

«Англичане так считают, раз встают на колено. Они присоединились к этому движению. Англия — свободная страна. Как считают, так и делают. Что касается капитанской повязки ЛГБТ, то я не знаю, как к этому относиться», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее ФИФА запретила нападающему сборной Англии Гарри Кейну носить капитанскую повязку OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Сам матч завершился разгромной победой сборной Англии со счётом 6:2. В следующем матче сборной Англии предстоит встретиться с США. Матч состоится 25 ноября.

Болельщики сборной Ирана с протестным флагом на ЧМ-2022.

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