Роналду высказался о совместной рекламной кампании с Месси

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о совместной рекламной компании с форвардом национальной команды Аргентины Лионелем Месси. Роналду и Месси опубликовали в своих соцсетях совместное фото с рекламной кампанией бренда Louis Vuitton.
«Это была кампания, в которой я хотел участвовать, кампания, которую я давно искал. Это был источник гордости. Это мой пятый чемпионат мира. Я настроен оптимистично», — приводит слова Роналду Marca.
Отметим, что это первый случай, когда футболисты приняли участие в одной и той же рекламе. Позже стало известно, что Футболисты позировали отдельно друг от друга, а их совместная фотография была смонтирована позднее.
Роналду разбили лицо в матче Лиги наций:
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