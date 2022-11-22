Роналду высказался о совместной рекламной кампании с Месси

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о совместной рекламной компании с форвардом национальной команды Аргентины Лионелем Месси. Роналду и Месси опубликовали в своих соцсетях совместное фото с рекламной кампанией бренда Louis Vuitton.

«Это была кампания, в которой я хотел участвовать, кампания, которую я давно искал. Это был источник гордости. Это мой пятый чемпионат мира. Я настроен оптимистично», — приводит слова Роналду Marca.

Отметим, что это первый случай, когда футболисты приняли участие в одной и той же рекламе. Позже стало известно, что Футболисты позировали отдельно друг от друга, а их совместная фотография была смонтирована позднее.

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