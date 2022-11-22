Оздоев: во времена Сёмина невозможно было представить, чтобы «Зенит» выиграл у «Локо» 5:0

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев высказался о нынешнем уровне санкт-петербургского «Зенита», за который он ранее выступал.

«Зенит» всегда был сильным, вне зависимости от уровня чемпионата. Но сейчас команде легче даются игры, потому что уровень чемпионата очень сильно просел. Во времена Юрия Палыча Сёмина невозможно было представить, чтобы «Зенит» выиграл у «Локо» 5:0.



С другой стороны, появляется много молодых перспективных футболистов. И при должном подходе через 2-3 года мы можем получить 20 хороших обученных игроков», — приводит слова Оздоева Sport24.

Напомним, после 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего преследователя, «Спартак», на шесть очков.