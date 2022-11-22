Билялетдинов предложил поискать следующего соперника для сборной России на Ближнем Востоке

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о возможных соперниках национальной сборной.



«Думаю, работа по поиску новых спарринг-партнёров для сборной на весеннем сборе ведётся. Понятное дело, что мы не сможем встретиться с Южной Кореей, с Японией, Австралией, но почему бы не поискать кого-то с Ближнего Востока? Может быть, весной получится договориться с Сербией или Венгрией, но пойдут они на это или нет — вопрос переговоров. Как я понял, ФИФА не ставит бан на товарищеские матчи. Всё зависит от руководства РФС.



Сможем ли мы сыграть со сборными из Южной Америки, к примеру, с Бразилией или Аргентиной? Тут вопрос в другом — согласятся ли футболисты этих национальных команд, которые выступают в Европе, ехать играть с нами. Мы пытались договориться о товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной, но ведущие футболисты этой страны отказались играть с Россией. Однако к весне ситуация может поменяться. В любом случае работать в этом направлении надо и, может быть, как-то получится договориться сыграть с не самыми сильными футболистами Бразилии», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.