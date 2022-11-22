Евгений Алдонин: в сборной идёт перестройка, важно дать шанс молодым и перспективным

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями от последних матчей национальной команды.

«У сборной России не самый сильный состав. Сейчас важно дать шанс молодым, перспективным футболистам и выдать им кредит доверия. Тренер обращает на них внимание, приглашает в сборную, но сразу показывать футбол наивысшего качества, думаю, вряд ли возможно. Для молодёжи такие матчи, как с Узбекистаном и Таджикистаном, очень полезны. Да, это несильные команды, но конкурентоспособные.



У меня нет шапкозакидательского настроения. Я понимаю, что идёт перестройка. Тем более что выбор соперников сейчас невелик. В данных условиях нет повода говорить так, как это делают Губерниев и компания — начинают рассказывать, у кого какие зарплаты. Чтобы сборная была сильной, она должна конкурировать с сильнейшими командами. Тогда можно понять уровень индивидуального мастерства футболистов и команды в целом», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, в последнее время обсуждается вопрос о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.